Autista guida il bus Atac a Roma «mentre guarda un film»: è la denuncia, con tanto di video, di un utente di Twitter: il post (con il video stesso) è diventato virale in poco tempo. «Stamattina sul 32 partito da Saxa Rubra alle 06:12 (vettura 2236) il conducente, da un piccolo schermo posto alla sua estrema sinistra, durante la guida s'è guardato un film. Ho ripreso vari minuti di questo spettacolo, li posto per far conoscere al mondo la vergogna romana», il tweet di Ugo Quinzi.

L'Atac ha subito precisato con una nota: «Siamo gia intervenendo e come in altri casi in passato, applicheremo con severità quanto previsto dalle norme. Far cessare questi comportamenti è il primo obiettivo che ci poniamo per ripristinare il corretto valore al servizio che rendiamo. Si tratta di pochi casi che danneggiano tutta la categoria. La maggior parte dei 11.000 dipendenti di Atac interpreta correttamente il proprio ruolo».

Stamattina sul 32 partito da Saxa Rubra alle 06:12 (vettura 2236) il conducente, da un piccolo schermo posto alla sua estrema sinistra, durante la guida s'è guardato un film. Ho ripreso vari minuti di questo spettacolo, li posto per far conoscere al mondo la vergogna romana.



2/5 pic.twitter.com/U3J2ClfJ21 — Ugo Quinzi (@QuinziUgo) October 24, 2022

«Sono sicuro che ATAC non farà nulla. Già consentire l'uscita di mezzi i cui conducenti, protetti da una cabina, sfuggono al controllo dei passeggeri (la cui sicurezza è nelle mani di una sola persona) la dice lunga sulle sue capacità di intervento», prosegue l'utente sottolineando che l'autista stava vedendo il film «da Saxa Rubra a Ottaviano, senza smettere un minuto».