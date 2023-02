Mercoledì 8 Febbraio 2023, 08:48 - Ultimo aggiornamento: 16:04

Ha abusato di un minorenne sfruttando il suo ruolo di allenatore di una nota società di basket di Roma. Per questo è stato arrestato Paolo Traino, accusato di violenza sessuale aggravata e continuata, con recidiva specifica. Il "mister" invitava giocatori minorenni, anche quattordicenni, nella foresteria di una società di basket romana, la Stella Azzurra a corso Francia, una delle più famose della Capitale, con la scusa di praticare loro massaggi terapeutici, somministrare farmaci o di ripassare gli schemi di gioco. Invece in varie occasioni almeno uno dei giovani, che all'epoca dei fatti aveva 13 anni, è stato sottoposto ad abusi sessuali.

Allenatore condannato per abusi

L'uomo in passato era già stato condannato, con sentenza irrevocabile, per violenza sessuale aggravata in danno di minori, per fatti analoghi commessi sempre in ambito sportivo in altra località dell'Italia centrale.

L'INDAGINE

L'indagine è stata avviata grazie alla segnalazione di alcuni collaboratori della società sportiva capitolina, insospettiti per alcuni atteggiamenti ambigui e inopportuni dell'uomo nei confronti di alcuni giovani atleti. Gli accertamenti hanno consentito di riscontrare che, in orari serali, negli ultimi anni, alcuni minori venivano invitati dall'allenatore nei locali della foresteria ove lui alloggiava, con la scusa di effettuare massaggi terapeutici, pur non essendo un fisioterapista, o di confrontarsi sugli schemi di gioco. L'uomo, al rientro da un viaggio all'estero, è stato rintracciato dagli agenti della Squadra Mobile che lo hanno condotto presso il carcere di Regina Coeli.

«Chi si rifiuta e denuncia non gioca più». Questa è una delle testimonianze raccolte dagli investigatori della Squadra Mobile che hanno condotto le indagini sull'allenatore di basket di 55 anni che lavorava in una società sportiva di Roma Nord. L'uomo era già stato arrestato nel 2015 ed era finito ai domiciliari. Le indagini sarebbero partite nel 2020 in seguito alle segnalazioni e a una prima denuncia di alcuni collaboratori della società sportiva, insospettiti per gli atteggiamenti ambigui e inopportuni dell'uomo nei confronti di alcuni giovani atleti, anche minori di 14 anni. Le indagini coordinate dalla procura di Roma, puntano a verificare anche altri eventuali abusi.

Le indagini della polizia non sono ancora concluse. Oltre all'identificazione di altre vittime del 55enne, da capire c'è anche perché Traino, nonostante i suoi precedenti per violenza sui minori, continuasse a frequentare il campus romano, dove si trovano decine di atleti ospiti e altre centinaia residenti nella Capitale, e soprattutto ad allenare. Fra le sue ultime interviste una nel giugno 2022 dopo una trasferta a Verona con la Stella Azzurra. Per questo motivo non si esclude che l'autorità giudiziaria disponga un supplemento d'inchiesta proprio per fare luce su questo aspetto e anche sul comportamento dei dirigenti della società che lo avevano alle loro dipendenze. Al momento il nome e la foto di Traino sono stati tolti dalla pagina web della squadra romana. Negli ultimi mesi sembra che il 55enne, forse a causa dello sviluppo delle indagini nei suoi confronti, fosse stato destinato ad altre mansioni.