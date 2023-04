AAA artisti cercasi: il Municipio XV avvia il bando per l’Estate romana di quartiere

Tre spettacoli in stile musical da organizzarsi in altrettanti quartieri di Roma nord: Grottarossa, Labaro e La Storta. Partono i preparativi per l’Estate Romana del Municipio XV, la seconda edizione della manifestazione estiva che si svolgerà nell’arco di un mese, tra il 15 giugno ed il 15 luglio prossimi, con performance teatrali itineranti e, novità del 2023, spettacoli in stile musical dal vivo.

L’amministrazione guidata dal mini sindaco Daniele Torquati è alla ricerca di ballerini, cantanti e musicisti che, con le loro compagnie, possano presentare progetti da mettere in scena nell’ambito della manifestazione “Municipio in musical”, che si svolgerà all’interno della rassegna culturale “E_state Insieme In XV”. A tale scopo è stato pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Roma uno specifico Avviso Pubblico. C’è tempo fino al 15 maggio per aderire al bando che detta tempi, modi e procedure di partecipazione.

“Dopo due anni difficili segnati dalla pandemia, - dichiara il presidente Torquati - in questo anno e mezzo siamo tornati a vivere le nostre piazze e i nostri quartieri, ci siamo riappropriati degli spazi urbani e li abbiamo condivisi ma, soprattutto, abbiamo restituito alla cittadinanza un piano della cultura del territorio, assente per troppi anni in questo quadrante della città. Lavoreremo anche quest’anno con lo stesso spirito e nella stessa direzione, al fianco del territorio e per offrire una nuova opportunità al resto della città di conoscere il Municipio XV”.

“La cultura non deve essere elitaria e per questo, dopo l’esperienza del teatro e dei cori dell'inverno scorso, - aggiunge l’assessore alla Cultura Tatiana Marchisio – abbiamo pensato di inaugurare la stagione dei musical, un genere in grado di coinvolgere il grande pubblico, mettendo in scena tre spettacoli. A questi si aggiungeranno altri due eventi teatrali che si svolgeranno nei borghi di Cesano e di Isola Farnese, con manifestazioni itineranti in costumi d’epoca”.