Ztl, si allunga la chiusura dei varchi, ok del Campidoglio: prima fase alle 19 poi alle 20

Ztl: verso l'allungamento degli orari di chiusura dei varchi a Roma. È stata approvata a maggioranza in assemblea capitolina la proposta di delibera che detta indirizzi in materia di Ztl nelle zone del Centro Storico e di Trastevere.Si prevede di «lavorare sul prolungamento dell'orario della ztl centro storico - ha spiegato il presidente della commissione Mobilità di Roma, Enrico Stefano -, arrivando progressivamente alle 20, con una fase intermedia di prolungamento della vigenza della ztl fino alle ore 19 e poi nei sei mesi successivi prolungare l'orario fino ad arrivare alle ore 20».Attualmente i varchi chiudono dalle 6.30 alle 18 dal lunedì al venerdì e dalle 14 alle 18 il sabato (area gialla), mentre il venerdì e il sabato (anche se festivi) sono chiusi dalle 23 alle 3 (area blu).«Oltre a questo chiediamo di rivedere l'orario della ztl Trastevere, che oggi è poco attinente con gli scopi e gli obiettivi di una zona a traffico limitato, perché molto spesso la Ztl Trastevere si trasforma la mattina in un parcheggio di scambio per arrivare al centro storico e la sera, con un orario di attivazione troppo al di là nella serata, è chiaramente inefficiente. Quindi chiediamo anche all'assessore di attivarsi con Roma Servizi per la Mobilità e il Dipartimento per rivedere, oltre agli orari della ztl centro storico anche gli orari della ztl di Trastevere che oggi sono assolutamente poco funzionali», ha aggiunto Stefano.