Zingaretti vede Raggi in Campidoglio, primo incontro dopo il voto

Il governatore del Lazio Nicola Zingaretti è in Campidoglio per incontrare la sindaca di Roma Virginia Raggi. Questa è la prima riunione tra la prima cittadina del M5S e il presidente della Regione dem, appena rieletto, dopo il voto del 4 marzo. Sul tavolo diversi temi: trasporti, rifiuti, fondi e il futuro dell'ex ospedale Forlanini. In vista del tavolo di stamane la sindaca Raggi ieri ha visto Roberta Lombardi (M5S), sfidante di Zingaretti nella corsa alla Regione e eletta in consiglio regionale.





Giovedì 15 Marzo 2018 - Ultimo aggiornamento: 10:58



