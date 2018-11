Roma, sulla Colombo torna il verde: l'impianto di irrigazione sarà controllato con una App

«Su via Cristoforo Colombo abbiamo ripristinato l'impianto di irrigazione dello spartitraffico centrale. Un intervento realizzato utilizzando la tecnologia Bluetooth che consente di dare comandi e verificare lo stato del sistema da remoto. Attraverso la App MySOLEM, che i tecnici utilizzeranno anche da smartphone, tablet o computer, si potrà comandare l'impianto e tenere sotto controllo tutti gli aspetti del funzionamento, comprese eventuali anomalie come perdite e guasti». Così su Facebook la sindaca di Roma Virginia Raggi.«I lavori hanno interessato un lungo tratto di strada, dalle Mura Aureliane al Piazzale dell'Agricoltura, all'Eur - continua Raggi - L'intervento è stato affidato i primi di giugno con un investimento complessivo di circa 35mila euro. Sono stati sostituiti 5,2 km di ala gocciolante, è stata revisionata l'intera stazione di pompaggio del pozzo e gli apparati tecnici annessi. Ora, verificato il buon funzionamento dell'impianto, stiamo iniziando la preparazione del terreno per la piantumazione di essenze fiorite e cespugliose. Lavoriamo con impegno costante per rendere la nostra città più sicura e accogliente».