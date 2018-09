Detenuti per il verde di Roma: squadra al lavoro a Villa Pamphili

A partire da lunedì mattina e per 15 giorni i detenuti della casa circondariale di Rebibbia sono al lavoro in Villa Doria Pamphilj in affiancamento al Servizio Giardini di Roma Capitale. Saranno impegnati in operazioni di pulizia e decoro di aree verdi e spazi pubblici.



Prosegue così il progetto «Mi riscatto per Roma», partito dopo la sottoscrizione dell'accordo congiunto Roma Capitale, Ministero della Giustizia e Dipartimento Amministrazione Penitenziaria. Lo comunica, in una nota, il Campidoglio.



« L'iniziativa - spiega la nota - ha come obiettivo il reinserimento socio-lavorativo attraverso «lavori di pubblica utilità». I progetti si fondano su attività di «lavoro volontario e gratuito» e intendono promuovere «un percorso di sensibilizzazione al rispetto del bene comune, alla legalità, all'osservanza delle regole, alla convivenza civile».

