Roma, vendevano ai turisti biglietti Atac già usati: bengalesi denunciati

Vendevano ai turisti biglietti Atac già vidimati. I carabinieri della stazione Piazza Dante hanno denunciato per truffa aggravata due cittadini del Bangladesh, di 32 e 44 anni, gestori di un negozio Money Transfer in via Giovanni Giolitti.



Ieri mattina una 26enne palermitana, a Roma in vacanza, dopo aver acquistato un biglietto ha chiesto conferma della sua validità al personale Atac nei pressi di una fermata del bus. Scoperta la verità sul tagliando già validato, la vittima ha subito allertato i carabinieri che sono intervenuti presso l’attività dove l’aveva comprato.



All’interno di un cassetto, sotto la cassa, i carabinieri hanno rinvenuto altri 43 biglietti Atac già obliterati, pronti alla vendita . I biglietti sono stati sequestrati mentre gli “ingegnosi truffatori” sono stati denunciati a piede libero.

Martedì 19 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 20:48



