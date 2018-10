Tmb Salario, l'Agenzia per il controllo: «Indagine mirata sui miasmi»

Il tema dei miasmi emessi dal Tmb Salario «potrebbe essere inserito in una indagine più mirata e più specifica, il problema del Tmb è molto localizzato ma sicuramente influisce molto sulla vita dei cittadini del posto».

Così Flaminia Violati, dell'Agenzia capitolina per il controllo e la qualità dei servizi pubblici locali, durante la conferenza stampa in Campidoglio per la presentazione dell'indagine 2018, rispondendo alle domande di un esponente del comitato di quartiere Fidene.

Da anni i comitati di quartiere lottano contro i miasmi, chiedendo la chiusura dell'impianto e il 6 ottobre scenderanno in piazza con una manifestazione davanti al Tmb.

