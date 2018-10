Campidoglio, il Tar boccia la gara per la gestione web della rimozione di veicoli

È nulla la gara indetta da Roma Capitale avente ad oggetto la «Procedura aperta per l'affidamento del servizio di gestione e di organizzazione mediante una piattaforma aggregatrice web per la rimozione di veicoli, e per la loro custodia e restituzione, sul territorio di Roma Capitale». L'ha deciso il Tar del Lazio con una sentenza con la quale ha accolto il ricorso proposto dagli avvocati Federico Tedeschini e Domenico Greco in rappresentanza di una serie di società che operano tutte nel settore della rimozione, custodia e restituzione dei veicoli.



L'ERRORE - Secondo il Tar la gara prevedeva che una società con competenze nel settore dell'informatica e dell'organizzazione di piattaforme gestionali avesse anche il potere di scelta dei soggetti che devono concretamente eseguire le attività di rimozione, deposito e restituzione dei veicoli. Per i giudici amministrativi, questo porterebbe a «un'evidente violazione dei principi e delle regole contenuti nel codice dei contratti pubblici funzionali a garantire la tutela della concorrenza, in particolare, della regola del necessario ricorso ad una gara per la loro individuazione, atteso che l'individuazione dei soggetti che devono svolgere le attività concrete è rimessa al soggetto affidatario dell'appalto».



ANNULLAMENTO - La valutazione dei giudici è che «gli atti di gara gravati siano illegittimi e debbano essere annullati, con la puntualizzazione che sarà rimessa alla discrezionalità dell'Amministrazione resistente la scelta del modulo - concessione o appalto - al quale fare ricorso», non essendo ostativa «eventualmente la scelta anche di un appalto misto, che comprenda il servizio oggetto della presente gara e quello concreto di rimozione, deposito e restituzione dei veicoli, tuttavia con l'individuazione a monte di appropriati requisiti speciali e di idoneità».

© RIPRODUZIONE RISERVATA