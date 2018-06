Roma, strisce blu e Ztl: 5mila col pass senza diritto: «Vanno annullati»

di Lorenzo De Cicco

Il trasloco è avvenuto da un pezzo, il cambio di domicilio già protocollato all'Anagrafe, ma perché rinunciare al parcheggio a due passi da Fontana di Trevi o sotto al Cupolone di San Pietro, col tagliando delle strisce blu riservato ai residenti? Troppo comodo. Devono pensarlo in tanti se è vero che solo l'anno scorso l'Agenzia per la Mobilità, che opera per conto del Campidoglio, ha fatto scattare la tagliola su 4.820 permessi, quasi tutti (4.300) per la sosta tariffata, il resto, circa...