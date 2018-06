Stadio Roma, Raggi: Lanzalone portato da Bonafede e Fraccaro, io attaccata perché donna»

di Simone Canettieri

Vanno tutti in ordine sparso, e non si capisce bene verso dove. Virginia Raggi gioca una partita personalissima e in attacco, o forse è un tentativo di estrema difesa. Al risveglio se la prende con i giornali che la tirano in mezzo («Ma io sono estranea: querelo tutti»), alla sera a Porta a Porta dice che non è «lo sfogatoio d'Italia e che viene attaccata in quanto donna». Ma soprattutto, visto che c'è, spiega che Luca Lanzalone, l'ormai ex presidente di Acea, fu un gentile presente...