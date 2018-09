Spiaggia Tevere, svelati i conti: «È già costata 240mila euro»

di Camilla Mozzetti e Fabio Rossi

Il Campidoglio avrebbe speso complessivamente «almeno 240 mila euro» per realizzare la spiaggia cittadina Tiberis, nei pressi di ponte Marconi. A sostenerlo sono l'associazione amici del Tevere e il consorzio Tiberina, che sulla vicenda ha presentato una domanda di accesso agli atti al dipartimento di Tutela ambientale dell'amministrazione capitolina. Nella risposta alla richiesta del consorzio, Palazzo Senatorio ha snocciolato i costi secchi degli interventi messi in campo: 34.397 euro (e poi altri 15.170) per i...