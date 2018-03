Sicurezza, imprese e turismo: piano da 600 milioni per Roma

di Simone Canettieri

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Il tavolo per il rilancio di Roma lascia in eredità al Governo che verrà dieci progetti «operativi» che svilupperanno fino a 600 milioni in favore della città e del Lazio. Nove si perdono per strada. Dalla riqualificazione delle scuole romane agli autobus verdi. Colpa, ribadiscono dal ministero dello Sviluppo economico, dell'atteggiamento del Comune che in questi mesi «non ha mai fatto i compiti a casa». D'altronde gli scontri tra il ministro Carlo Calenda e la sindaca Virginia Raggi in...