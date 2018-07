Sgomberi, il Prefetto sollecita Raggi: «Noi siamo pronti, ma con le mani legate»

di Simone Canettieri

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Prefetto Paola Basilone, lo Stato e il ministero dell'Interno sono stati condannati a pagare 28 milioni di euro ai proprietari dell'ex fabbrica Fiorucci sulla Prenestina, occupata da anni. Non è la prima volta che accade. «Ho chiesto di prendermi il fascicolo di questo dossier, purtroppo in via Prenestina non è l'unico caso di illegalità di questo genere. Sono situazioni a noi note». Sul fronte occupazioni, da un anno a questa parte, è tutto fermo. Perché? «Il principio che...