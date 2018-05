Roma, piano del Campidoglio per i nuovi sgomberi: «Sei interventi urgenti»

di Simone Canettieri

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Il Campidoglio riapre il dossier sgomberi. Archiviate le elezioni, arriva l'accelerazione della giunta M5S sugli immobili occupati da liberare. In un documento partito tre settimane fa dal gabinetto della sindaca Virginia Raggi si mettono in fila sei priorità. Sei palazzi abitati da migranti e movimenti antagonisti. Ecco gli indirizzi: via Carlo Felice 69 (I municipio), via Cardinal Capranica 37 (XIV), via Tiburtina 1040, via dell'Impruneta 51 (XI). A questi si aggiungono le «altre situazioni in essere» in via...