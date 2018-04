Roma, cinema San Cosimato: c'è un'offerta per l'arena estiva

di Simone Canettieri

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Piazza San Cosimato avrà la sua arena estiva. Ma non sarà quella dei Ragazzi del Cinema America, traslocati dopo una lunga scia polemica nel cortile del liceo Kennedy, sempre a Trastevere. Tra le offerte per il bando dell'Estate romana - al via dal 1° giugno fino al 30 settembre - ce n'è una anche per la contesa piazza San Cosimato. La graduatoria con le relative assegnazioni sarà resa pubblica il prossimo 30 aprile, ma da quanto trapela dal Campidoglio la location è stata richiesta da...