Roma, strade e ponti: ci sono 313 milioni, ecco dove interverrà il Campidoglio

Buche e strade malandate. Dove si interverrà? Sotto l'hashtag #SbloccaRoma la sindaca Virginia Raggi ha presentato il piano manutenzioni dei lavori pubblici per il prossimo triennio per la manutenzione di strade e ponti, programmazione e messa in sicurezza degli edifici pubblici e realizzazione di nuove infrastrutture. «Quest'anno - ha detto Raggi - siamo riusciti a stanziare sui lavori pubblici 313 milioni, e altri 60 ai singoli municipi. Se la manutenzione fosse sempre stata fatta con importi di questo tipo non ci troveremmo nella situazione di oggi. Non sarà un intervento risolutivo, ma iniziamo a rimettere a posto le cose». Di programmazione ha invece parlato l'assessore ai Lavori Pubblici Margherita Gatta: «Il dipartimento Simu ha un compito pesante, ma siamo riusciti a individuare le opere più urgenti».



Dei 313 milioni la voce più corposa è quella della Grande Viabilità che vale 228 milioni di euro, 172 solo per il Ponte dei Congressi. Gli altri 56 milioni sono divisi tra molti interventi, tra i quali: Via dei Cerchi, Via Fucini, Viadotto dei Presidenti, Via Palmiro Togliatti, Via della Borghesiana, Via Nola e Viale Castrense, Via Tuscolana, Via Tor Carbone, Via della Magliana, Via Boccea, Via di Torrevecchia, Via Cassia Nuova, Lungotevere Maresciallo Cadorna, Via Tiburtina, Viale dell'Oceano Pacifico, tratti della Tangenziale Est (Circonvallazione Tiburtina, Circonvallazione Nomentana, Circonvallazione Via Salaria e Via del Foro Italico).



Finanziati anche gli interventi sulle opere d'arte stradali quali il Cavalcavia Giulio Rocco, il nuovo Ponte della Scafa e il sottopasso di Via Cristoforo Colombo all'incrocio con via Malafede. Oltre a strade e ponti, nel previsionale ci sono 28 milioni per la manutenzione di scuole materne e asili, Pru Acilia-Dragona, centri anziani e l'ex cinema Apollo, 23 milioni per opere di trattamento e depurazione delle acque e il consolidamento del territorio. Tra queste si prevede in particolare la sistemazione dell'impianto di sollevamento di parco Lanciani in via monti di Pietralata, l'intervento di protezione del canale Palocco con una prima vasca di laminazione e la stabilizzazione di diverse aree franose fra cui Via Gioele Solari, Via della Ruta e la scalinata di Poggio Moiano. Messa in sicurezza anche per le cavità ipogee sottostanti a via del Mandrione.



Contro il dissesto idrogeologico si prevedono adeguamento idraulico dei fossi di Pietra Pertusa e Monte Olivero. Poi ci saranno 12 milioni di euro nell'ambito della sistemazione dei Comprensori Direzionali, per interventi su: Piazza e Giardino della Rambla, Bonifica Ambientale e riqualificazione scarpata frontale Stazione Tiburtina, Centro di eccellenza servizi per diversamente abili, percorso ciclabile di collegamento tra l'ospedale Sandro Pertini e Via di Pietralata; 10 milioni per la progettazione di lavori pubblici, impianti antintrusione, sistema di rilevazione della velocità Galleria Giovanni XXIII. E infine, 6 milioni per proseguire l'ammodernamento degli impianti di illuminazione.

© RIPRODUZIONE RISERVATA