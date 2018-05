Roma, stop ai minimarket: si valuta estensione ad altre zone oltre al Centro

Una tutela speciale per il cuore di Roma. Ma non solo. È lo scopo del regolamento per l'esercizio delle attività commerciali e artigianali nel territorio della Città Storica, in sostanza lo stop ai mini market, operativo

da due settimane e al centro di una conferenza stampa del sindaco di Roma Virginia Raggi insieme all'assessore uscente allo Sviluppo economico Adriano Meloni e al presidente della commissione commercio Andrea Coia (M5S). «Un ordine del giorno approvato in Aula - ha spiegato Coia - impegna la sindaca e la giunta a fare uno studio approfondito dei livelli di saturazione degli alimentari - dai minimarket alle friggitorie - in altri territori di Roma per valutare la possibilità di estendere il blocco delle nuove aperture introdotto per tre anni nell'area Unesco e a San Lorenzo».

Giovedì 3 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 14:59



