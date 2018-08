Roma, la spiaggia sul Tevere non apre: Raggi prende tempo

di Lorenzo De Cicco e Mirko Polisano

L'estate sta finendo, come cantavano i Righeira, e la spiaggia di Roma ancora non c'è. Di estiva, per ora, c'è solo quest'aria da tormentone: «Ma sta spiaggia sul Tevere apre o non apre?», si chiede smaliziato chi abita nei paraggi. Promessa a dicembre, di apertura «imminente» a luglio, la data giusta sembrava quella di ieri, poi per «meteo avverso» - due gocce, in realtà - è slittato tutto, di nuovo. Oggi ci siamo, forse, così promette il Campidoglio....