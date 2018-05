Rifiuti Roma, dietrofront Ama: a Ostia apre l'impianto anti-emergenza

di Mirko Polisano e Fabio Rossi

L'emergenza rifiuti post primo maggio non si è ancora risolta. E allora l'Ama è costretta a riattivare il tritovagliatore mobile di Ostia, trasferito lo scorso dicembre da Rocca Cencia alla sede della municipalizzata di viale dei Romagnoli tra le polemiche e le promesse della maggioranza capitolina M5S secondo cui «non sarebbe mai stato utilizzato». Invece, vista la situazione e le richieste d'aiuto inviate alla regione, l'azienda di via Calderon de la Barca si ritrova nella condizione di non poter...