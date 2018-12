Roma, arrivano le “pistole” elettroniche contro i falsi permessi per disabili

Pistole

elettroniche contro i falsi permessi per disabili a Roma. E' una delle misure inserite all'interno di #RomAccessibile, un ecosistema per

sbloccare

la città dalle barriere architettoniche, presentato in occasione della Giornata Internazionale delle Persone con disabilità. «Sbloccare Roma significa anche liberarla gradualmente dalle barriere architettoniche, culturali e comunicative che la attanagliano rendendo impossibile la vita ai nostri cittadini con disabilità», ha spiegato il disability manager del Campidoglio, Andrea Venuto. Roma Capitale perde annualmente 2 milioni di euro di mancato incasso per l'uso fraudolento dei pass disabili sulle soste a tariffa. Con un finanziamento di 40mila euro agli accertatori del traffico basterà puntare la

pistola

contro il permesso attraverso il parabrezza per sapere se è valido o no e, grazie alla sincronizzazione con i loro dispositivi, potranno subito emettere la multa.



#RomAccessibile - regolamento anti barriere architettoniche che arriverà in aula domani - punta anche a rendere più fruibile la viabilità partendo da un monitoraggio delle barriere architettoniche presenti: è stata già fatta la conferenza dei servizi per due importanti lavori di superamento delle barriere in due direttrici strategiche prive di ogni percorso accessibile e cioè via dello Scalo San Lorenzo e viale America/viale Beethoven, lavori già finanziati con uno stanziamento urgente di un milione di euro. Nel frattempo, dopo un anno di lavoro e condivisione con le Associazioni rappresentative delle persone con disabilità e con i cittadini stessi, domani sarà portato in Aula Giulio Cesare il nuovo Regolamento per la mobilità delle persone con disabilità.

