Roma, pecore per tosare l'erba dei parchi: l'idea della giunta Raggi

di Simone Canettieri

Là dove c'era l'erba ora c'è una capretta. O forse una pecorella. Dove non arriva il servizio Giardini del Comune potrebbero spuntare gli animali erbivori.



« La sindaca Virginia Raggi recentemente mi ha sollecitato l'utilizzo delle pecore e degli animali per effettuare questa attività, che già viene fatta al parco della Caffarella e che vorremmo estendere agli altri parchi e alle grandi ville. E' un modo semplice, che fanno in altre grandi città come Berlino, ci sembra giusto e interessante » . Lo ha detto l'assessore capitolino all'Ambiente, Pinuccia Montanari, rispondendo alle domande degli utenti su Facebook. Una notizia subito rilanciata dall'agenzia Dire.



Sullo sfalcio del verde, Roma « pur avendo una buona programmazione, ha bisogno di ulteriori risorse per rispondere alle esigenze dei cittadini » , ha aggiunto Montanari, che ha anche parlato delle adozioni delle aree verdi da parte dei cittadini.





Mercoledì 16 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 16:31



