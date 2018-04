Roma, niente bando per i parchi: i bimbi restano senza giochi

di Camilla Mozzetti

Nel parco giochi di via Salisburgo (IX Municipio) il castello dove giocavano i bambini era sì, malmesso. Le mamme, quando ci portavano i figli, facevano attenzione a come i bambini si divertivano, «ma adesso - racconta una di loro - è inutile proprio andarci perché non c'è più nulla, ed è un gran peccato perché ci hanno privato del parco per i piccoli». In terra, nel verde strapazzato dall'incuria, tra qualche bottiglia e diverse cartacce abbandonate, resta solo la...