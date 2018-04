Roma, multe e tasse comunali: il flop della riscossione, rischio buco da 2 miliardi

di Lorenzo De Cicco

L'amministrazione della Capitale zavorrata da un debito ciclopico - 13 miliardi il buco fino al 2008, un altro miliardo abbondante nell'ultimo decennio - non potrebbe in teoria permettersi il lusso di perdere neanche un centesimo per strada. Invece nelle casse del Campidoglio ci sono due miliardi di euro di crediti che rischiano di andare in fumo «per prescrizione». Questo scrive l'organo di revisione contabile del Comune, puntando il dito contro l'incapacità storica della macchina burocratica capitolina di...