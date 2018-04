Roma, multe: boom di automobilisti introvabili, a rischio 18.267 verbali mai notificati, per il Comune danno da 1,2 milioni

di Lorenzo De Cicco

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Più che di vigili, qui ci sarebbe bisogno di un'equipe di Ghostbusters, di quelle iper-attrezzate per giunta. O forse di un drappello di mistici, esperti in sparizioni misteriose. Sia chiaro, si tratta di fantasmi molto particolari, appartenenti alla categoria antropologica dei furbi. Fantasmi che appaiono, eccome, sotto forma di automobilisti sregolati, quando per esempio sfrecciano sulle corsie degli autobus, oppure quando parcheggiano in doppia fila, o quando ancora scavallano i varchi della Ztl senza mai avere pagato un...