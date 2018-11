Roma Metropolitane, è stato di agitazione dei lavoratori: a rischio gli stipendi di novembre

E' stato di agitazione a Roma Metropolitane. L'assemblea dei lavoratori si è riunita esprimendo una «fortissima preoccupazione» e la «ferma denuncia della drammatica precipitazione della situazione aziendale, a rischio default». «Secondo la versioni degli uffici capitolini mancherebbero anche le coperture dei costi aziendali del 2018 - si legge in un comunicato delle Rsa dei lavoratori - Nelle casse di Roma Metropolitane, ad oggi, non risulterebbe la copertura per gli stipendi di novembre e non sono ancora approvati i bilanci aziendali sin dall'anno di esercizio 2015. Eppure la società, interamente di proprietà di Roma Capitale, attende dal socio unico il versamento di notevoli somme relative a prestazioni effettuate; di tali pagamenti, richiesti dal precedente amministratore unico con decreto ingiuntivo, la sentenza di un giudice ha disposto l'immediata esecutività

.

L'amministrazione comunale - si spiega ancora - propone una transazione che vedrebbe l'azienda rinunciare, senza contropartite, a circa 5 milioni di euro. In assenza di un piano industriale di risanamento, pur annunciato dalla sindaca Raggi, la rinuncia avverrebbe in un contesto di grave esposizione dei lavoratori a drammatiche misure di contenimento dei costi, a loro esclusivo danno, senza che si possa ascrivere ai lavoratori stessi alcuna responsabilità nel merito della crisi aziendale. A questo si aggiunge che la società attende, ormai da anni, di essere incaricata formalmente da Roma Capitale di attività che pure essa svolge di fatto». «Tra queste - continua la nota - si evidenziano gli urgentissimi e non più procrastinabili interventi di ammodernamento delle linee metropolitane A e B, che comprendono anche l'adeguamento alla nuova normativa antincendio

© RIPRODUZIONE RISERVATA

».