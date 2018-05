Roma-Liverpool, De Vito accoglie in Campidoglio i tifosi inglesi: «Siamo tutti con Cox». La sindaca Raggi all'Olimpico

di Simone Canettieri

Roma-Liverpool, il riscaldamento comincia in Campidoglio. Il presidente del Consiglio Marcello De Vito, supporter sfegatato dei giallorossi, ha incontrato una delegazione di tifosi inglesi. «I protagonisti degli scontri dell'andata - dice - sono degli imbecilli e non dei tifosi. Siamo tutti con Cox, e che vinca il migliore».



De Vito ha consegnato alla delegazione una copia della mozione approvato dall'unanimità dal consiglio per condannare i fatti dell'andata e una medaglia ricordo.



A fianco di De Vito, sulla Monte Mario, questa sera ci sarà la sindaca Virginia Raggi, assente dall'Olimpico dallo scorso maggio, quando Francesco Totti diede l'addio al calcio.

Mercoledì 2 Maggio 2018



