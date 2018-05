Roma, l'assessore Gennaro lascia la giunta Raggi: «Scelta personale»

«L'assessore Gennaro ha deciso di rimettere le deleghe e lascia quindi la giunta. La sua è stata una scelta personale presa in autonomia». Virginia Raggi in conferenza stampa...

Il ministro uscente dello Sviluppo economico, Carlo Calenda, torna ad attaccare Virginia Raggi. «Io sindaco? No. Ho già smentito all'epoca, non ho fatto il Tavolo per Roma per...