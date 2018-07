Roma, la funivia Casalotti-Boccea torna ai box: niente fondi nel bilancio

Funivia stralciata. I fondi per far decollare il progetto delle cabinette fluttuanti tra Casalotti e Boccea, trovata trasportistica che la sindaca Virginia Raggi ha promesso e rilanciato fin dalla...

Roma come Viareggio. O quasi. Il Campidoglio è a lavoro per portare in città un carnevale con una sfilata di carri sul modello di Viareggio che avrà come tema quello della...