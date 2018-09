Roma, ecopass in Centro verso il via libera: giovedì l'ok

di Lorenzo De Cicco

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Non si pagherà un fiorino, come in Non ci resta che piangere, ma probabilmente 2 euro. Nell'Urbe arriva il pedaggio. Chi vorrà addentrarsi nelle zone più centrali della città - che sia in sella a un motorino, a uno scooterone o al volante di un'auto - dovrà pagare dazio al Campidoglio. L'idea, molto grillina, è stata portata avanti dal presidente della commissione Mobilità, Enrico Stefano. Dopo due anni di tira e molla (ma se ne parla dal 2015), il congestion charge, per usare l'inglesismo appuntato sulla delibera, è pronto a essere approvato ufficialmente (e definitivamente...) dall'amministrazione comunale.