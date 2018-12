Roma, la domenica ecologica si chiude con 380 multe

La domenica ecologica del 2 dicembre si è chiusa con 380 sanzioni. In occasione della seconda delle cinque giornate senz'auto programmate, la Polizia Locale di Roma Capitale ha effettuato una vigilanza specifica nel perimetro individuato all'interno della Z.T.L. "Fascia Verde". Gli agenti hanno eseguito 2.509 verifiche sui veicoli in circolazione, registrando 380 violazioni. Questa seconda giornata di limitazione della circolazione ai veicoli a motore è stata caratterizzata da una riduzione oraria nella fascia pomeridiana con la fine del divieto anticipato alle 18.30, rispetto alle 21 della precedente giornata del 18 novembre, per consentire una più agevole circolazione stradale in occasione di Roma-Inter all'Olimpico.



Come per la prima domenica ecologica, anche in questa occasione la maggior parte degli illeciti sono stati riscontrati nella mattinata, dalle 7.30 alle 13.00, con 214 sanzioni elevate a fronte di 1409 controlli. Nel pomeriggio, a partire dalle 15.00 e fino alle 18.30, le pattuglie hanno effettuato ulteriori 1100 accertamenti, rilevando 166 infrazioni. Le prossime date sono 13 gennaio, 10 febbraio e 24 marzo.

