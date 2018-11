Roma, congelato lo sciopero dei dipendenti dell'Ama

Temporaneamente "congelato" lo sciopero dei dipendenti dell'Ama, previsto per i primi giorni di dicembre, che avrebbe nuovamente paralizzato la raccolta dei rifiuti nelle strade della Capitale.



«Domani siamo stati convocati in Campidoglio dove chiederemo tutte le garanzie su Ama e il rispetto degli accordi sottoscritti, senza i quali i progetti sulla differenziata resteranno peraltro lettera morta», dice il segretario della Fp Cgil di Roma e Lazio Natale Di Cola. «Per responsabilità abbiamo congelato le due giornate di sciopero inizialmente previste per i primi di dicembre. È evidente che se domani non avremo risposte la mobilitazione ripartirà e si andrà allo sciopero», conclude. Fp Cgil insieme a Fit Cisl e Fiadel hanno già promosso di recente una giornata di sciopero in Ama. per protestare contro la mancata approvazione del bilancio della municipalizzata. © RIPRODUZIONE RISERVATA