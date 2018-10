Circonvallazione Appia, Raggi: «Voragine riparata con 5 giorni di anticipo»

«Dopo via Appia Nuova anche circonvallazione Appia è stata riaperta al traffico con 5 giorni di anticipo rispetto alla data prevista. In questa importante arteria nella zona sud di Roma era collassato il collettore generale della rete fognaria, un'infrastruttura di quasi 100 anni». Lo scrive su Fb la sindaca di Roma Virginia Raggi.



«L'intervento, svolto da Acea, è stato difficoltoso e delicato per la prossimità alle fondamenta delle palazzine: si è dovuto riprogettare un sistema di palificate per sostenere la profondità dello scavo di oltre 10 metri. Questa attività conferma che il protocollo voragini messo in atto funziona. Questo importante protocollo riesce ad allertarci su ogni avvallamento sospetto nel municipio e ci permette di coinvolgere immediatamente gli uffici tecnici polizia locale, i vigili del fuoco ed Acea che sinergicamente affrontano le criticità mettendo in sicurezza le aree interessate per la salvaguardia dei cittadini. Ringrazio Monica Lozzi, Presidente VII Municipio di Roma, e Salvatore Vivace assessore Lavori Pubblici e Urbanistica del Municipio che si sta occupando della cabina di regia per il monitoraggio delle attività sulle voragini, Acea, gli uffici tecnici e la Polizia Locale per la tempestività degli interventi», conclude.

© RIPRODUZIONE RISERVATA