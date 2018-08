Case comunali, a Roma 20mila morosi: «Via a pignoramenti sugli stipendi»

di Lorenzo De Cicco

Pagare l'affitto al Campidoglio non va di moda, a quanto pare. Su 25.387 immobili di proprietà dell'amministrazione di Roma (25.035 appartamenti e 352 negozi), oltre 20mila tra inquilini e gestori sono in debito con il Comune. Otto su dieci. Va detto che nel mucchio c'è chi è in difetto per pochi spicci, altri invece hanno accumulato un conto a cinque zeri con Palazzo Senatorio. Certo è che dopo anni di lassismo, il Campidoglio ha sposato la linea dura. L'assessore al Patrimonio, Rosalba...