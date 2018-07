Roma, Carnevale al Circo Massimo con una sfilata di carri allegorici: l'idea del Campidoglio

Roma come Viareggio. O quasi. Il Campidoglio è a lavoro per portare in città un carnevale con una sfilata di carri sul modello di Viareggio che avrà come tema quello della pace. L'argomento è stato al centro di una riunione della commissione capitolina Turismo, presieduta da Carola Penna (M5S).



«Oggi le associazioni Paese de l'Autre Monde, Colori per la Pace, Accademia nazionale comunicazione e immagine e Accademia nazionale professioni alberghiere ci hanno presentato il progetto del Carnevale della Pace a Roma, che il Campidoglio è interessato ad approfondire - spiega Penna all'Ansa -. Si tratta di un evento che dovrebbe svolgersi durante la settimana di carnevale in tutta la città, con una sfilata principale di carri, a tema pace, al Circo Massimo. Data la portata dell'evento, è plausibile che nel 2019 ci sia un assaggio della manifestazione, che poi potrà consolidarsi nel 2020. Vogliamo coinvolgere anche le maestranze di Cinecittà e del Teatro dell'Opera e rispolverare la tradizione del carnevale romano».

