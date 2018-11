Roma, il Comune cerca quattro immobili in affitto per trasformarli in scuole

Cercansi immobili in affitto da trasformare in scuole. Il Campidoglio torna alla carica sul mercato per reperire in affitto immobili da destinare a usi istituzionali. Dopo i due avvisi pubblici emessi nei mesi scorsi, andati sostanzialmente a vuoto con due sole offerte valide - una relativa alla sede del Municipio XV e una per un immobile dove spostare l'archivio - un nuovo avviso è stato pubblicato dal dipartimento Patrimonio di Roma capitale per reperire stabili in grado di ospitare delle scuole.



In particolare, si cercano 4 immobili, uno per ognuno dei 4 lotti dell'avviso pubblico: all'Eur (scuola primaria e secondaria di primo grado); Casalotti (scuola dell'infanzia, primarie e secondaria di primo grado); Acquatraversa (scuola infanzia, primarie e secondaria di primo grado); Palocco (scuola dell'infanzia). In caso di offerte valide, il Campidoglio si riserva comunque di procedere alla locazione esclusivamente quando venga accertata una disponibilità di bilancio.

