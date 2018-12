Sosta selvaggia a Roma, sulle autorimozioni tutto da rifare: il Campidoglio annulla la gara

Per le autorimozioni a Roma è tutto da rifare. Il Campidoglio ha annullato in autotutela la procedura per

l'affidamento del servizio di gestione e di organizzazione mediante una piattaforma aggregatrice web per la rimozione di veicoli», facendo seguito alla sentenza del Tar che ha accolto il ricorso di alcuni operatori del settore. Ora il Campidoglio dovrà decidere come affidare il servizio. In merito, lo stesso Tar nell'accogliere il ricorso e nell'annullare gli atti che erano stati predisposti dall'amministrazione capitolina, suggerisce il ricorso alla concessione o all'appalto, anche nella figura dell'appalto misto.



Un primo bando, pubblicato alla fine di maggio, era stato prima sospeso poi annullato il 24 agosto per una serie di rilievi contabili e formali. Dopo l'annullamento per gli errori contenuti nel bando, il Campidoglio il 31 agosto agosto aveva pubblicato la nuova gara ma anche questa aveva subito uno stop dopo i ricorsi al Tar. Per il servizio di rimozione auto ci sarà ancora da aspettare. Il servizio è fermo da tre anni a causa dello stop ordinato nel 2015 dal comando generale della Polizia locale di Roma capitale per presunte violazioni in materia fiscale da parte di due singole ditte aderenti al Consorzio Laziale Traffico.

