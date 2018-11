Buche, l'annuncio del Campidoglio: gare per via Ostiense e via del Mare entro l'anno

Le gare per i lavori su via Ostiene e via del Mare arriveranno entro l'anno. Dopo molta attesa per gli interventi, su strada critiche e scenario di incidente anche mortali, arriva l'annuncio dell'assessore ai Lavori Pubblici del Comune di Roma, Margherita Gatta. «I cantieri, che vediamo ormai diffusi sul territorio, testimoniano che questa amministrazione ha avviato diversi interventi di manutenzione straordinaria della rete stradale di Grande Viabilità. La manutenzione straordinaria di una strada è necessaria per il ripristino, in termini di sicurezza e capacità strutturale, delle pavimentazioni stradali a più elevata percorrenza», scrive su Facebook l'assessore. «Ogni anno i tecnici del Simu, raccogliendo i dati degli appalti di sorveglianza, individuano le strade più ammalorate, che dovranno essere inserite nel piano delle opere per i successivi tre anni, e che saranno quindi interessate dai lavori. Quest'anno abbiamo lavorato su molte strade in tutta la città, in questi giorni, ad esempio, si sta intervenendo sia su Via Nomentana e sia su Via Ostiense», scrive.



«Da qui a fine anno partiranno altre gare per la manutenzione straordinaria di alcune ulteriori strade come via Ostiense fuori Gra e via del Mare, mentre sono già partite le procedure per la riqualificazione di via di Tor Sapienza e per tratti ammalorati di via Collatina dal Gra a via dell'Acqua Vergine. Grazie al lavoro condotto di comune accordo con il Dipartimento Simu (Lavori Pubblici) di Roma Capitale, sono già pronti oltre venti ulteriori progetti che riguardano strade, come via Fucini, via di Casetta Mattei o, ancora, via di Torrevecchia, via Cassia e via di Boccea, da mandare in gara nei primi mesi del prossimo anno», conclude.

