Roma, la crisi di Raggi e il piano Zingaretti. Il governatore punta alla segreteria del Pd

di Simone Canettieri

C'è chi registra l'ennesimo funesto scricchiolio del modello Raggi, come sostiene senza mezzi termini Roberta Lombardi, che si è vista scippare il feudo sotto casa: «Paghiamo la rassegnazione dei romani - ha commentato con i militanti la capogruppo in Regione del M5S - che non vedono risultati da questa giunta». E, come in un gioco degli specchi, c'è anche chi, dietro la conquista del III municipio, intravede la riscossa di un modello ormai da esportare. Quello del governatore del Lazio Nicola...