Roma, l'assessore allo Sport Frongia sindaco per due giorni

di Simone Canettieri

Sindaco di Roma per un giorno? Meglio: per 48 ore. Daniele Frongia, come in un incantesimo, ha retto il Comune della Capitale fino alle 23.59 di ieri, poi la carrozza si è trasformata in zucca.



L'assessore allo Sport, che fu già vicesindaco in un'altra era, ha sostituito per due giorni Virginia Raggi, anche fisicamente. Tanto che gli uscieri, quando lo hanno visto entrare nelle sacre stanze, hanno scherzato: «Assesso', è un golpe?». L'anomalia si spiega con l'assenza della sindaca, che è ritornata a Roma giovedì per le Fosse Ardeatine, salvo ripartire subito per terminare la (lunga) settimana bianca con marito e figlio.



In questo week-end anche Luca Bergamo, vicesindaco, si è preso qualche giorno di relax. Sicché, ecco Frongia. Che da grande giocatore qual è si è esibito nello «scacco alla regina».

Domenica 25 Marzo 2018 - Ultimo aggiornamento: 11:17



© RIPRODUZIONE RISERVATA