Rifiuti, governo in campo per l'emergenza a Roma: dall'Ambiente "cabina di regia" anti-crisi

di Lorenzo De Cicco

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Dai bidoni della spazzatura continuano a tracimare sacchetti perfino in queste settimane, perfino in estate, quando in genere le strade di Roma si svuotano e i pochi impianti che lavorano il pattume possono tirare un po’ il fiato, in vista della riapertura di scuole e uffici che significano centinaia di tonnellate di monnezza in più da lavorare e smaltire. Ora, per sbloccare la grande crisi dei rifiuti nella Capitale, entra in campo il governo, d’intesa con il Campidoglio. Con un decreto dell’8 agosto, il ministero...