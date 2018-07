di Michela Allegri

A poche ore dalla chiusura dell'interpello, in una riunione a cui la sindaca Virginia Raggi non era presente, Raffaele Marra, ex braccio destro della prima cittadina, fece il nome del fratello maggiore Renato, suggerendolo come candidato alla direzione del dipartimento Turismo del Comune di Roma. Era il 26 ottobre 2016, nell'ufficio dell'ex vicecapo di Gabinetto c'erano l'ex assessore al Turismo, Adriano Meloni, il suo capo staff Leonardo Costanzo e Antonio De Santis, delegato al Personale. È emerso nel corso della...