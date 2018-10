«Sempre con Virginia», M5S in piazza il giorno prima della sentenza

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Si chiama Sempre con Virginia. E' la manifestazione che gli attivisti romani del M5S hanno convocato venerdì 9 novembre alle 15.30 in piazza del Campidoglio. Il giorno non è casuale perché arriva alla vigilia del processo che vede imputata la sindaca Raggi per falso. Qualora venisse condannata si aprirebbero per lei diversi scenari, a partire dalle dimissioni, così come vorrebbe il codice etico.Ora il M5S non ci sta e carica la sindaca al motto: sempre con te. Ed è una risposta alla manifestazione di sabato scorso "Roma dice basta" organizzata dai movimenti civici.