Roma, Raggi: arrivano nuove macchine aspira-rifiuti

A Roma arrivano nuove macchine aspira-rifiuti totalmente elettriche. Lo annuncia su Facebook il sindaco della Capitale, Virginia Raggi.



«Abbiamo sperimentato delle nuove macchine aspira-rifiuti totalmente elettriche. I risultati sono stati positivi: la capacità di raccolta di un singolo operatore è stata incrementata di tre volte. Quindi strade più pulite e grazie al motore elettrico, ecologico e silenzioso, operazioni effettuate anche di notte senza arrecare disagi ai cittadini», scrive Raggi.











«Si è concluso con esito positivo il periodo di prova, iniziato a febbraio, delle nuove macchine aspira-rifiuti sperimentate da Ama per potenziare il servizio di spazzamento. Gli aspiratori elettrici stradali si sono dimostrati maneggevoli ed ergonomici. Inoltre, il motore elettrico, ecologico e silenzioso, ne ha consentito l'uso anche di notte ed in luoghi affollati», continua il sindaco.



«Visti i risultati della sperimentazione, l'azienda si doterà di altri dieci esemplari per provvedere al fabbisogno cittadino partendo dalle aree centrali, turistiche e di movida, per poi coprire l'intera città», conclude Raggi.





Venerdì 29 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 17:49



