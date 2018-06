Roma, crollo M5S. Raggi nel mirino: alle 16 resa dei conti in giunta

di Simone Canettieri

A Roma le chat del M5S sono roventi, tutta la giunta di Virginia Raggi è sott'accusa per la disfatta nei due municipi della Capitale (il III e l'VIII) dove si è votato e dove i grillini sono fuori dai giochi con percentuali misere. Di questo si discuterà durante la giunta straordinaria convocata dalla sindaca alle 16 in Campidoglio. Si prevede una resa dei conti: il malumore monta. Nel mirino gli assessori ai Lavori pubblici Margherit Gatta, l'artefice dell'«asfalto magico» per tappare le buche e Linda Meleo, responsabile dei Trasporti.

Lunedì 11 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 14:41



