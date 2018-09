Raggi, un giudice per ripartire: Tropiano capo di Gabinetto in Campidoglio

di Simone Canettieri

In Campidoglio scherzano così: «Questa volta è fatta: lo abbiamo preso, è tesserato, sta già facendo le visite mediche». In effetti il colpo è da chiusura del calciomercato per Virginia Raggi: dopo due anni di assenza il Comune di Roma avrà un capo di gabinetto. E cioè un regista giuridico di tutti gli atti. Si tratta del romano Filippo Maria Tropiano, giudice amministrativo ora in servizio negli uffici del Tar di Reggio Calabria. Quando in Comune dicono che sta facendo le...