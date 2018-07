Ama's got Talent, la Raggi seleziona talenti tra i dipendenti della municipalizzata

«Andrea, Fabio, Giorgia, Manuel, Roberta, Daniele, Simone, Alessandra, Roberto. Sono alcuni dei 20 giovani talenti selezionati tra i circa 7mila e settecento dipendenti di Ama, per un percorso di crescita che doterà l'azienda di personale altamente qualificato e professionale. I manager del domani sono autisti e operatori ecologici giovani e laureati, ragazzi con meno di 38 anni che hanno competenze, entusiasmo e voglia di mettersi in gioco». Così su Facebook la sindaca di Roma Virginia Raggi.



«Si chiama Ama's got Talent il progetto di formazione avviato lo scorso dicembre per valorizzare e premiare le risorse all'interno dell'azienda - spiega - . Lavoreranno per settori strategici come acquisti, risorse umane, impianti, parco mezzi, raccolta differenziata, information technology, mettendo a frutto sia l'esperienza sul campo che la formazione universitaria. L'epoca dei favoritismi e delle parentopoli è finita, con noi avanzano competenze e merito».

