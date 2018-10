Raggi: «Corridoio della Mobilità Eur Tor Pagnotta sta prendendo forma»

Il Corridoio della Mobilità Eur Tor Pagnotta sta prendendo forma definitivamente

. Ad affermarlo la sindaca Virginia Raggi che su Facebook ha postato un video sui lavori.

Queste sono le immagini della filovia su via Laurentina - ha detto - Sono stati, infatti, appena installati i cavi della trazione elettrica nei primi tratti. Permetteranno ai filobus recuperati e già messi su strada di servire il quadrante sud della mobilità cittadina e permettere un più rapido raccordo tra le fermate della metro B e le aree residenziali di Tor Pagnotta e il quartiere Fonte Laurentina

.



E ancora:

In attesa del completamento della filovia, su via Laurentina è già in corso il potenziamento dell’offerta nelle ore mattutine e serali. I filobus, che erano stati abbandonati “fuori servizio” in deposito e che sono già impiegati sulle linee 60 e 90, effettuano ora fermate intermedie lungo il percorso Eur-Laurentina. Opere e interventi al servizio dei cittadini

.

