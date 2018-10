Raggi: «Mio attacco a Pd, non a cittadini: loro li ascolto»

«Ieri ho ascoltato le richieste dei cittadini e le ho fatte mie. Perchè ascolto. Ascolto e poi mi metto al lavoro». Così la sindaca di Roma Virginia Raggi in un post su Fb risponde a Corrado Formigli che sempre sullo stesso social le aveva scritto «trovo profondamente sbagliato deridere chi manifesta, suggerire che sia stato strumentalizzato dal Pd».





«Ieri non ho potuto sorvolare sul fatto che c'erano tanti esponenti del Pd che hanno provato a strumentalizzare le persone che erano lì - scrive Raggi -. Ho risposto politicamente a quegli esponenti politici con i quali, lo sottolineo con fermezza, non sono d'accordo perché li considero responsabili di quanto ci hanno lasciato. Hanno fatto danni per 20 anni e danno la colpa alla mia amministrazione. Eh no. Non posso starci. Io ho attaccato loro, non le persone».